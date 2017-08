VfB Stuttgart Erik Durm vor Wechsel nach Stuttgart

Auch der kicker und die Ruhrnachrichten vermeldete am Donnerstagnachmittag die Einigung. Demnach haben sich Dortmund und Stuttgart auf die Höhe der Ablösesumme geeinigt, der Medizincheck des Außenverteidigers beim Bundesliga-Rückkehrer steht aber noch aus.

Durm war 2012 vom FSV Mainz 05 zum BVB gewechselt. Bei der WM 2014 stand der siebenmalige Nationalspieler im Kader, kam aber in Brasilien nicht zum Einsatz. In Dortmund kam er auch aufgrund von Verletzungen in der vergangenen Saison nur zu 13 Bundesligaeinsätzen.