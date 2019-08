VfB Stuttgart Ex-VfB-Präsident warnt vor eiliger Klinsmann-Verpflichtung

Stuttgart.

Der ehemalige Präsident Erwin Staudt sieht eine mögliche Verpflichtung von Jürgen Klinsmann als Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart kritisch. "Man sollte Klinsmann jetzt nicht über alles stülpen. Sozusagen wie einen Guru. Ich würde mir wünschen, dass man vorher mal glasklar analysiert, was ein Vorstandsvorsitzender beim VfB eigentlich zu tun hat. Es sind ja alle Aufgaben bereits in guten Händen", sagte Staudt in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview der "Stuttgarter Nachrichten" zu den Planspielen des Fußball-Zweitligisten.