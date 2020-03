VfB Stuttgart Fan-Proteste beim Spitzenspiel gegen Bielefeld?

Ultras nehmen Unterbrechungen und Abbrüche in Kauf

Im Hinblick auf das kommende Montagabendspiel der Schwaben gegen Arminia Bielefeld (20.30 Uhr/ZVW-Liveticker) werde man „die Praxis vom letzten Spieltag“, als die Bundesliga-Partie zwischen Hoffenheim und Bayern München nach Beleidigungen gegen TSG-Mäzen Dietmar Hopp kurz vor dem Abbruch stand, „nicht einfach so hinnehmen und im Zweifel weitere Unterbrechungen und auch Abbrüche in Kauf nehmen.“ Angesprochen auf mögliche Fan-Proteste in der Stuttgarter Arena hielt sich Cheftrainer Pellegrino Matarazzo auf der Spieltags-Pressekonferenz am Freitag bedeckt. Während Sportdirektor Sven Mislintat bereits klar Position bezogen hat („Dass wir als Mannschaft dann den Platz verlassen, ist vorstellbar“), sagte Matarazzo lediglich: „Es ist klar, dass wir intern Besprechungen geführt haben.“ Er wollte sich dazu aber nicht weiter äußern und hofft, „dass wir einen schönen Fußballabend erleben dürfen.“

Der VfB sei wie gewohnt im regen Austausch mit den Fans, sagte Pressesprecher Tobias Herwerth auf Nachfrage: „Ich kann sagen, dass wir natürlich über verschieden Szenarien nachdenken. Aber ich bitte um Verständnis, dass wir das im Vorfeld nicht öffentlich machen.“