VfB Stuttgart Fanclub in Schwaikheim Nach Abstieg: Hauen ihnen die Mitglieder ab?

Hat sich der Abstieg des VfB in die Zweite Bundesliga auch in Ihrem Fanclub durch Austritte bemerkbar gemacht?

Bei uns, und ich hoffe, dass das auch in anderen Fanclubs so ist, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Seit dem Abstieg haben wir sechs Mitglieder dazugewonnen. In unserem Fanclub hatten wir auch sehr viele Anfragen, was Dauerkarten für die kommende Zweitligasaison betrifft. Dementsprechend haben auch mehr Mitglieder eine Dauerkarte als in der letzten Saison. Es kann sein, dass das an einer „Jetzt erst recht“-Einstellung liegt. Diese Einstellung war aber, glaube ich, beim Abstieg 2016 extremer. In diesem Jahr haben viele frühzeitig mit dem Abstieg gerechnet. Und man muss einfach auch sagen, dass der VfB es sich nach dieser Saison und der Punktzahl, die sie erreicht haben, mehr als verdient hat. Beim Relegationsspiel in Berlin hat man natürlich trotzdem bis zur letzten Sekunde gehofft, dass noch irgendwie ein Ball ins Tor rutscht.

Präsident Wolfgang Dietrich gilt in der Fanszene als strittig. Wie steht denn Ihr Fanclub, Bermuda Schwoiga, zu dem 70-Jährigen?