VfB Stuttgart Fanclubs plädieren für eine Frauenfußball-Abteilung

Stuttgart.

Am Sonntag wählen die Mitglieder des VfB Stuttgart einen neuen Präsidenten. Und eine Sache steht jetzt schon fest: Der neue Chef im roten Clubhaus an der Mercedesstraße 109 wird ein Freund des Frauenfußballs sein. Claus Vogt (50) und Christian Riethmüller (44) stehen bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung zur Wahl. Und beide Kandidaten würden sich im Falle ihrer Wahl für die Einrichtung einer Damen-Abteilung am Wasen einsetzen. „Das wäre mir sehr wichtig“, so Osiander-Chef Christian Riethmüller bei einer Infoveranstaltung zu Beginn des Wahlkampfes . Zustimmung gab es auch vom Böblinger Unternehmer Claus Vogt: „Ich bin absoluter Fan und würde mir wünschen, dass der VfB eine Frauenfußball-Abteilung ins Leben ruft.“