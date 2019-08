VfB Stuttgart - FC St. Pauli Baustellen bei der Bahn: Stadionbesucher sollten früh anreisen

In den Sommerferien modernisiert die Bahn das Schienennetz im Großraum Stuttgart. Dazu kommen Bauarbeiten an der S-Bahn-Rampe beim Hauptbahnhof im Zusammenhang mit Stuttgart 21 am Wochenende. Für Fahrgäste bedeuten dies ein eingeschränktes Zugangebot, zusätzliche Umstiege, längere Fahrzeiten und geänderte Linienführung. Die Bahn empfiehlt deshalb allen Stadionbesuchern, frühzeitig zum Heimspiel des VfB Stuttgart anzureisen.

Wegen der eingeschränkten Gleiskapazitäten kann die Event-Linie S11, die sonst bei Heimspielen eingesetzt wird, nicht fahren. Zum Stadion gibt es folgende Möglichkeiten:

Ab Schorndorf fährt die Baustellenlinie S21 bis Bad Cannstatt .

fährt die Baustellenlinie . Ab Backnang fährt die Baustellenline S32 bis Bad Cannstatt .

fährt die Baustellenline . Wer vom Bahnhof in Bad Cannstatt nicht laufen möchte oder kann, steigt hier in die S1 (Richtung Kirchheim Teck) bis zur Haltestelle Neckarpark.

Für den Rückweg bieten sich folgende Verbindungen an: