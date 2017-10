VfB Stuttgart Filip Kostic vor "besonderem Spiel" gegen VfB Stuttgart

Nach dem Abstieg der Stuttgarter am Ende der Saison 2015/16 war Kostic vom VfB zum HSV gewechselt, nun gibt es für den 24-Jährigen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ein Wiedersehen. "Klar ist das für mich ein besonderes Spiel. Ich kenne noch viele in Stuttgart. Timo Baumgartl und Daniel Ginczek, aber auch viele Mitarbeiter des Vereins", sagte Kostic.

Mit den Schwaben tritt die auswärtsschwächste Mannschaft der Liga beim Tabellen-16. an. Bis auf die langzeitverletzten Bjarne Thoelke und Nicolai Müller nahmen alle HSV-Spieler am Training teil. Auch Vasilije Janjicic absolvierte nach seiner überstandenen Virusinfektion die gesamte Einheit mit dem Team.