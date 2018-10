VfB Stuttgart Folgt Ralph Hasenhüttl auf Tayfun Korkut?

Der VfB Stuttgart will sich nach der Trennung von Trainer Tayfun Korkut Zeit mit der Suche nach einem Nachfolger lassen. "Wir werden bestrebt sein, eine gute Lösung für den Club zu finden. Das wird kein Wettrennen sein", sagte VfB-Sportvorstand Michael Reschke am Sonntagmorgen in der TV-Sendung Wontorra.