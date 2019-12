VfB Stuttgart Fragen und Antworten zur Mitgliederversammlung

Stuttgart.

Wer wird der neue Präsident des VfB Stuttgart? Diese Frage wird am Sonntag auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung des Vereins beantwortet werden. Doch neben der Präsidentenwahl stehen noch weitere Entscheidungen an. So muss unter anderem je ein neues Mitglied für das Präsidium und den Vereinsbeirat gefunden werden. Wer zur Wahl steht, wie die Abstimmung läuft und welche Punkte es nicht auf die Tagesordnung geschafft haben, erfahren Sie hier: