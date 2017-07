VfB Stuttgart Freibier für Arminia Bielefeld

Stuttgart.

Als Dankeschön für die Schützenhilfe am vorletzten Spieltag der abgelaufenen Zweitliga-Saison, spendiert der VfB Stuttgart dem DSC Arminia Bielefeld 1893 Liter Freibier. Während die Schwaben am 33. Spieltag mit 0:1 im Spitzenspiel in Hannover verloren, siegten die Bielefelder im Parallelspiel gegen Eintracht Braunschweig völlig überraschend mit 6:0. Durch die dicke Packung der Braunschweiger im Niedersachsen-Derby, konnte sich Spitzenreiter Stuttgart die Niederlage gegen Hannover 96 erlauben und war aufgrund der besseren Tordifferenz im Vergleich zur Eintracht schon einen Spieltag vor dem Saisonfinale so gut wie sicher aufgestiegen.