VfB Stuttgart Funkel stellt sich hinter VfB-Trainer Tayfun Korkut

Dafür müsse man sich nur anschauen, was gerade in Stuttgart passiere, ergänzte Funkel vor dem Spiel seiner Fortuna an diesem Freitagabend (20.30 Uhr/Eurosport) beim VfB Stuttgart. "Der VfB war vergangene Saison die zweitbeste Rückrundenmannschaft - und jetzt wird Tayfun Korkut nach zwei Niederlagen zum Saisonauftakt infrage gestellt. Das ist absurd."

Er sei überzeugt, dass Korkut mit dem VfB am Ende einen gesicherten Mittelfeldplatz in der Fußball-Bundesliga erreichen werde. Die Schwaben wollen nach einem schwachen Saisonstart ihren ersten Pflichtspielerfolg der noch jungen Spielzeit gegen Düsseldorf holen.