Stuttgart - Durch den Ausgleichstreffer von Simon Terodde in der 61. Minute zum 1:1 hatte der VfB Stuttgart in der zweiten Halbzeit zumindest lange einen Punkt im Sack. Doch durch den Treffer von Haller in der Nachspielzeit wurde es wieder nichts mit dem ersten Auswärtspunkt. Dabei spielten die Stuttgarter ab der 65. Minute nach einer Roten Karte gegen den Frankfurter Simon Falette in Überzahl. Mehr dazu in Kürze.