VfB Stuttgart gegen FC Bayern München 17 Mal jubelten die Roten

Von Stuttgart aus betrachtet hat der Südgipfel die Koordinaten 17-20-61, wobei die erste Zahl für die Siege der Roten steht. 20 Mal trennte man sich unentschieden, in 61 Spielen gewannen die Münchner.

Wieder einmal ein Duell vor Weihnachten

Immer wieder will es der Spielplan so, dass die beiden Vereine am 17. Bundesliga-Spieltag aufeinander treffen - so auch in dieser Saison. Im Gegenzug müssen die Schwaben zum wiederholten Mal am letzten Spieltag in den Freistaat reisen.

Hier erinnern wir an einige VfB-Erfolge gegen Bayern München. Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie!