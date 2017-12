VfB Stuttgart gegen FC Bayern München Heute München, gestern Stuttgart

Das mit Spannung erwartete sportliche Kräftemessen ist für zahlreiche Akteure mit der Rückkehr an ihre alte Wirkungsstätte verbunden. Waren es in der Vergangenheiten Spieler wie Dieter Hoeneß, Giovane Elber oder auch Mario Gomez, die den Weg aus Stuttgart an die Säbener Straße suchten, stehen auch in dieser Saison wieder einige ehemalige VfB-Spieler bei den Münchnern unter Vertrag..

Am Samstag kommen mit Sven Ulreich und Joshua Kimmich Fußballer zurück in die baden-württembergische Landeshauptstadt, die im Laufe ihres Fußballerdaseins auch schon bei dem Verein mit dem Brustring spielten.

In unserer Bildergalerie stellen wir Ihnen die Sportler vor, die in der laufenden Bundesligasaison aktiv sind und bereits bei beiden Vereinen unter Vertrag standen.