VfB Stuttgart Gegen Regensburg: VfB will starke Heimserie ausbauen

Matarazzo warnt vor Regensburg

Ums internationale Geschäft geht es für den Traditionsverein aus Bad Cannstatt in der aktuellen Spielzeit zwar nicht, gefeiert werden soll Ende Mai aber trotzdem. Um dem großen Ziel vom direkten Wiederaufstieg in die erste Liga einen Schritt näher zu kommen, soll an diesem Wochenende der SSV die Stuttgarter Heimstärke zu spüren bekommen. Die Gäste aus der Oberpfalz rangieren vor dem 23. Spieltag mit 32 Punkten auf einem starken 6. Tabellenplatz. VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo warnt: „Ein unangenehmer Gegner. Sie pressen höher als die meisten Mannschaften der Liga.“ Einen Lösungsvorschlag hat der 42-Jährige aber auch schon parat: „Wenn wir die erste Pressingphase knacken, gibt es dahinter Raum.“

Super-Joker Al Ghaddioui in die Startelf?

In diesem Raum könnte zum Beispiel Stürmer Hamadi Al Ghaddioui zur Entfaltung kommen. Der 29-Jährige ging in der vergangene Saison noch für den SSV auf Torejagd und glänzte im VfB-Trikot zuletzt vor allem als Joker. „Er kann sicherlich hoffen, von Anfang an zu spielen“, sagt Matarazzo, der seinen treffsichersten Angreifer (acht Saisontore) wie folgt charakterisiert: „Er ist ein Torjäger, der auch kicken kann. Er braucht wenig Chancen, um ein Tor zu erzielen und hat zudem noch ein Auge für den Raum.“ Gegen Regensburg definitiv nicht im Kader stehen wird Tanguy Coulibaly. Der junge Franzose musste das Training am Freitag aufgrund einer Prellung vorzeitig beenden.