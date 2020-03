VfB Stuttgart Geisterspiel in Wiesbaden: Appell der VfB-Ultras

Stuttgart/Wiesbaden.

Mittlerweile ist klar, dass auch das Auswärtsspiel des VfB Stuttgart am kommenden Sonntag (13 Uhr/ZVW-Liveticker) beim SV Wehen Wiesbaden vor leeren Rängen ausgetragen wird. Das teilte der Verein am Donnerstagnachmittag mit. Die gekauften Einzeltickets für die Begegnung können bereits jetzt erstattet werden ( genauere Infos dazu finden Sie hier ). Die nächsten Heimspiele gegen Hamburg (6. April) und Osnabrück (19. April) sowie das Gastspiel bei Holstein Kiel (21. März) werden ebenfalls unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen. Alle Ticketinhaber haben Anspruch auf Rückerstattung des Ticketpreises. Über die Modalitäten der Rückerstattung wird der Verein in Kürze informieren. Die Karteninhaber werden zusätzlich noch auf direktem Wege kontaktiert. Vorstandsboss Thomas Hitzlsperger wirbt um Verständnis für die Maßnahmen: „Letztlich geht es in der momentanen Situation aber längst nicht mehr nur um Geisterspiele im Profifußball. Es geht darum, dass wir alle gemeinsam Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen und unseren Teil zur Corona-Prävention beitragen.“