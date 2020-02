VfB Stuttgart Gomez rettet dem VfB ein Remis am Millerntor

VfB-Kapitän Kempf mit Verdacht auf Kieferbruch ausgewechselt

Die St. Paulianer erstickten den Angriffsschwung des VfB, der Kapitän Marc-Oliver Kempf (Verdacht auf Kieferbruch/7.) früh durch Pascal Stenzel ersetzen musste, durch konsequentes Gegenpressing schon im Keim. Nach einem Konter hatte Ryo Miyaichi St. Paulis Führung auf dem Fuß, doch er scheiterte freistehend an Torwart Gregor Kobel (34.). Auf der Gegenseite hätte Philipp Klement (45.+1) fast getroffen, doch Keeper Robin Himmelmann lenkte dessen Kopfball stark an die Latte. Nach dem Wechsel war es erneut der gute Miyaichi, der Veerman den Treffer glänzend auflegte. Die Chance zur Entscheidung ließ Miyaichi (73.) erneut freistehend vor Kobel liegen, als er den VfB-Keeper nicht überwinden konnte. Das bestrafte Gomez eiskalt und konsequent.

Für den VfB geht es am kommenden Mittwoch mit dem DFB-Pokal-Achtelfinalspiel bei Bayer Leverkusen weiter. Gespielt wird um 18.30 Uhr (ZVW-Liveticker) in der BayArena. In der Liga folgt am Samstag, den 8. Februar, ein Heimspiel gegen Erzgebirge Aue (13 Uhr). Der FC St. Pauli muss am 21. Spieltag auswärts in Kiel ran. Unter Flutlich rollt der Ball im Holstein-Stadion am Montagabend ab 20.30 Uhr.