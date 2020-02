VfB Stuttgart Hamadi Al Ghaddioui startet gegen Regensburg

Der VfB Stuttgart geht mit einer personellen Änderung im Vergleich zum 1:0-Sieg in Bochum in das Heimspiel gegen den SSV Jahn Regensburg ( ab 13 Uhr im ZVW-Liveticker ). Anstelle von Mario Gomez (Bank) rückt Superjoker Hamadi Al Ghaddioui in die erste Elf von Trainer Pellegrino Matarazzo. Mit einem Sieg würden die Schwaben im Idealfall auf den zweiten Tabellenplatz vorrücken. Dafür dürfte der Hamburger SV parallel im Stadtduell mit dem FC St. Pauli nicht gewinnen. Regensburg spielt erstmals seit fast 43 Jahren wieder beim VfB. Am 13. Mai 1977 hatten die Schwaben vor allem dank der sechs Treffer von Ottmar Hitzfeld mit 8:0 gewonnen .