VfB Stuttgart Hat Gregor Kobel eine Zukunft im Schwabenland?

Kobels Zukunft hängt an drei Faktoren

„Hoffenheim hat das Heft des Handelns in der Hand“, sagte Sportdirektor Sven Mislintat gegenüber der Stuttgarter Zeitung. „Trotzdem glaube ich, dass wir bei einem Aufstieg eine Chance haben, das mit Hoffenheim finanziell zu lösen.“ Nach Informationen der Bild-Zeitung soll in Kobels Vertrag eine Ausstiegsklausel über fünf Millionen Euro stehen. Seine Zukunft im Schwabenland hängt also an drei Faktoren: der künftigen Ligazugehörigkeit der Stuttgarter, den persönlichen Zielen von Kobel und den Planungen der Hoffenheimer. Dort ist Stammkeeper Oliver Baumann (29) gesetzt und im besten Torhüter-Alter. Auch Baumanns Vertrag läuft im Sommer 2021 aus. Die Überlegungen von TSG-Sportdirektor Alexander Rosen werden also auch Kobels Entscheidung beeinflussen.

Fakt ist: Ein zweites Jahr in der 2. Liga ist für Kobel keine Alternative. Erreicht der VfB also sein Saisonziel, steigen auch die Chancen, das Torwarttalent langfristig an den Traditionsclub aus Bad Cannstatt zu binden. Dann stünde Sven Mislintat das nötige Kleingeld zur Verfügung – und die sportliche Perspektive für den Schweizer Nationalspieler würde ebenfalls stimmen.