VfB Stuttgart Heidenheim im Check: Bereit für die 1. Liga?

So verlief Heidenheims erste Saisonhälfte

Nach Tabellenplatz fünf im Vorjahr hatten einige Experten die Heidenheimer vor der Saison zum Geheimtipp der Liga erklärt. Der Kern der Mannschaft blieb über den Sommer unverändert, dazu wurde punktuell auf dem Transfermarkt nachgelegt. Und Trainer-Urgestein Frank Schmidt, der aktuell seine 13. Saison in Diensten des FCH erlebt, versteht es, junge Spieler zu entwickeln. In der aktuellen Spielzeit ist die Elf um Kapitän Marc Schnatterer so erfolgreich wie nie zuvor in Liga zwei: 30 Punkte aus 18 Spielen sowie Tabellenplatz vier bedeuten einen Vereinsrekord.

Der Grundstein für eine Hinrunde mit lediglich vier Niederlagen (zum Vergleich: der VfB ging fünfmal als Verlierer vom Platz) ist die Defensivarbeit – 18 Gegentore bedeuten den Bestwert in der Liga. So ist es kein Wunder, dass Trainer Frank Schmidt ein positives Fazit zur ersten Saisonhälfte zieht: „Ich denke, das konnte man nicht unbedingt so erwarten. Aber wir haben uns jeden einzelnen Punkt verdient“, sagte der 46-Jährige kürzlich dem SWR. In der Rolle des Underdogs fühlen sich die Heidenheimer wohl, was auch für die Aufstiegsfavoriten aus Bielefeld, Hamburg und Stuttgart Warnung genug sein dürfte. Doch sind die Heidenheimer bereit für die 1. Liga?