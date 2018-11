Abwehrspieler Holger Badstuber verpasst auch das nächste Bundesligaspiel des VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen (23. November / 20.30 Uhr). Muskuläre Probleme in der Wade haben den 29-Jährigen bereits in der letzten Woche ausgebremst und einen Einsatz im Spiel beim 1. FC Nürnberg verhindert. Der Innenverteidiger muss jetzt weiter pausieren und lässt sich während der Länderspielpause auf eigenen Wunsch und in enger Abstimmung mit den VfB-Verantwortlichen in München behandeln. Am 26. November soll er dann laut einer Vereinsmitteilung wieder ins Mannschaftstraining einsteigen - drei Tage nach dem Freitagsspiel in Leverkusen.