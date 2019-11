VfB Stuttgart Holger Badstuber: Vom Grantler zum Fixpunkt

Tim Walter: "Ich habe ihm nur einen Anstupser gegeben"

"Er hat sich selber aus dem Loch gezogen. Ich habe ihm nur einen Anstupser gegeben, dass er da auch raus kommt", sagte Walter am Freitag und machte auch das veränderte Auftreten des sechsmaligen deutschen Fußball-Meisters und Champions-League-Siegers mit dem FC Bayern München dafür verantwortlich. "Der Holger hat sich das Vertrauen erarbeitet mit konstant guter Leistung im Training. Er hat sich da aufgedrängt. Er ist nicht mehr der mürrische und zurückhaltende Grantler, sondern er hat gute Laune und bringt die mit ins Team ein." Noch nach dem ersten Spieltag war Badstuber weit weg von einem Stammplatz. Wie unter Markus Weinzierl über weite Teile der Abstiegssaison aus der Bundesliga schien er in Walters Plänen keine Rolle zu spielen und zu einer Belastung für die Mannschaft zu werden. Dann aber verletzte sich Marcin Kaminski schwer am Knie, war der junge Neuzugang Maxime Awoudja gesperrt und Badstuber neben Kapitän Marc Oliver Kempf plötzlich die einzige Option. Diese Chance hat er genutzt. Weder die Verpflichtung von Nathaniel Phillips vom FC Liverpool noch die unnötige Zwei-Spiele-Sperre nach der Gelb-Roten Karte und der Beleidigung der Schiedsrichter gegen Holstein Kiel hat an seiner Bedeutung und seinem Stellenwert für die Mannschaft etwas verändert. "Holger ist momentan die Stütze", sagte Walter.

Mislintat: "Er ist für uns ein ganz wichtiger Faktor"

Weil Kempf gegen Sandhausen, Nürnberg und Darmstadt fehlen wird, nimmt die Verantwortung Badstubers in der Defensive noch mal zu. "Holger ist sowieso einer der Spieler, die in jedem Spiel eh schon am meisten Verantwortung tragen. Das zeigt, dass er eine Persönlichkeit ist, wie wir sie eben auch brauchen bei so vielen jungen Spielern", lobte Sportdirektor Sven Mislintat. "Holger macht das hervorragend. Holger ist ein sehr, sehr guter Partner für jeden, der Innenverteidiger spielt. Er ist für uns ein ganz wichtiger Faktor, das zeigt er ja auch jede Woche."