Ersatzkeeper Fabian Bredlow wird am Mittwoch (18.30 Uhr/ZVW-Liveticker) im DFB-Pokal-Achtelfinale bei Bayer 04 Leverkusen im Tor des VfB Stuttgart stehen. Der in der 2. Fußball-Bundesliga gesetzte Torhüter Gregor Kobel werde wegen leichter Probleme im rechten Hüftbeuger nicht mit zum Auswärtsspiel fahren, sagte VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo am Dienstag. Aber unabhängig von der Verletzung Kobels, der ein bis zwei Tage Pause mache, hätte er auf Bredlow gesetzt, sagte Matarazzo. Bredlow hatte bereits die beiden anderen Pokal-Spiele für den VfB in dieser Saison bestritten. Mittelfeldspieler Daniel Didavi ist für das Spiel fit.