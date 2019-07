VfB Stuttgart im Trainingslager Der Kampf um die Nummer eins läuft auf Hochtouren

Dass es ein offenes Rennen um die Nummer eins geben wird, war einer der Hauptgründe für Bredlows Wechsel vom 1. FC Nürnberg zum VfB Stuttgart. Innerhalb von wenigen Tagen ging der Deal über die Bühne. „So einen schnellen Wechsel hatte ich auch noch nicht“, sagt der gebürtige Berliner beim lockeren Gespräch in der Lobby des Mannschaftshotels. In Nürnberg wurde der heute 24-Jährige von Christian Mathenia aus dem Kasten verdrängt und musste sich mit dem unliebsamen Platz auf der Bank zufriedengeben.

„Ich hatte nicht das Gefühl, dass man mich vom Hof jagen will“

Kurz nach dem Saisonende verlängerten der „Club“ zudem langfristig mit Mathenia. „Wir sind sicher, dass Christian die Klasse hat, eine Ära zu prägen“, sagte Nürnbergs Sportvorstand Robert Palikuca. Für den zur Nummer zwei degradierten Bredlow - der ein Jahr zuvor als Stammkeeper mit dem FCN in die Bundesliga aufgestiegen war - ein Wink mit dem Zaunpfahl: „Christian hat in der Rückrunde sehr gute Leistungen abgeliefert und der Verein hat mit einem Fünfjahresvertrag ein klares Zeichen gesetzt. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber für mich war das ein Zeichen, dass ich mir etwas anderes suchen muss.“

Und so landete der 1,90 Meter große Keeper nach kurzen Verhandlungen beim VfB, betont aber auch: „Ich hatte nicht das Gefühl, dass man mich vom Hof jagen will. Letztendlich ist mein Anspruch allerdings nicht dauerhaft auf der Bank zu sitzen, sondern zu spielen.“ Wenige Tage nach Bredlows Unterschrift holten die Schwaben auch noch den Schweizer Gregor Kobel von der TSG Hoffenheim und komplettierten damit ihr Torhüterteam.