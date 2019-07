VfB Stuttgart im Trainingslager Philipp Klement muss weiter kürzer treten

St. Gallen.

VfB-Neuzugang Philipp Klement muss weiter kürzer treten und kann noch nicht wieder mit der Mannschaft trainieren. Auch am Dienstag arbeitete der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler im Trainingslager in St. Gallen individuell mit dem Ball. Aufgrund von muskulären Problemen muss Klement bereits seit Ende Juni auf die Einheiten mit der Mannschaft verzichten. „Es sieht schon sehr flüssig in den Bewegungen aus“, sagte Sportdirektor Sven Mislintat am Rande des Trainingsplatzes. „In dem Moment, wo es komplett grünes Licht gibt, ist er auch wieder dabei.“ Eine genauen Zeitpunkt für Klements Rückkehr ins Teamtraining gibt es aber noch nicht. Mislintat: „Ob das jetzt morgen oder übermorgen stattfindet, weiß ich nicht.“