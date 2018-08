VfB Stuttgart In Bestbesetzung zum Bundesliga-Start nach Mainz

Am ersten Spieltag kann der VfB in Bestbesetzung auflaufen. "Alle fit", sagte Korkut am Freitag in Stuttgart. Angaben zu seiner Wunsch-Startelf wollte er nicht machen. "Ich bin jetzt in der Situation, dass ich Möglichkeiten habe als Trainer", sagte er zu den denkbaren Varianten vor allem in der Abwehr.