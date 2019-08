VfB Stuttgart Japanischer Nationalspieler Wataru Endo verstärkt die Abwehr

Wataru Endo über seinen Transfer: „Der VfB ist ein Klub mit einer langen Tradition, bei dem in der Vergangenheit auch schon einige japanische Spieler gespielt haben. Daher genießt der Verein auch in Japan eine gewisse Bekanntheit. Ich will meinen Teil dazu beitragen, dass der VfB die Rückkehr in die Bundesliga schafft.“

