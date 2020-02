VfB Stuttgart Kaminski und Badstuber fit, aber keine Startelf-Kandidaten

„Dafür sind es einfach zu wenige Trainingstage“, erklärte Matarazzo auf der Pressekonferenz am Freitag. „Es kann aber sein, dass der eine oder andere in den Kader reinrutscht.“ Zu den Rückkehrern zählt auch der zuletzt ebenfalls verletzte Stürmer Nicólas González. Badstuber fehlte seit Mitte Januar wegen eines Muskelfaserrisses. Kaminski hatte zum Saisonbeginn einen Kreuzbandriss erlitten. Nur Kapitän Marc Oliver Kempf nach seinem doppelten Kieferbruch sowie der Langzeitverletzte Sasa Kalajdzic fallen weiterhin aus.

Die Fürther erwartet der Cheftrainer der Schwaben als mutigen und hochstehenden Gegner: „Sie haben ein sehr gutes Positionsspiel und in der Offensive unterschiedliche Möglichkeiten, ein Tor zu erzielen.“ Die stabile Defensive um Atakan Karazor soll auch am Sportpark Ronhof dicht halten. In der Liga hat der VfB in diesem Kalenderjahr erst ein Gegentor kassiert. „Die Abläufe sind klar und wir agieren als Einheit. Das sind die wichtigsten Elemente“, analysiert Matarazzo. Seine Mannschaft sieht er vor dem 24. Spieltag in der Rolle des Jägers.