VfB Stuttgart Kampf um die Nummer eins

Zieler verzichtet auf ein üppiges Gehalt

Am Dienstagabend gab der Verein die Verpflichtung von Ron-Robert Zieler bekannt. Der 28-jährige Torhüter kommt für vier Millionen Euro aus Leicester und hat den klaren Anspruch auf den Platz zwischen den Pfosten. Nach einem durchwachsenen Jahr in der Premier League und nur neun Einsätzen in der abgelaufenen Saison, will der gebürtige Kölner Spielzeit – und verzichtet dafür auch auf ein üppiges Gehalt.

11 Millionen Euro hätte Zieler noch bis 2020 in Leicester verdienen können. In Stuttgart gibt's wohl „nur“ um die 1,5 Millionen Euro pro Jahr. „Ohne das außergewöhnliche Engagement von Ron-Robert wären die Verhandlungen mit Leicester nicht erfolgreich abzuschließen gewesen“, sagt VfB-Sportvorstand Schindelmeiser. „Er wird unsere Torwartgruppe noch deutlich verstärken.“ „Die Gespräche mit den Verantwortlichen des VfB waren sehr überzeugend, sie haben sich in diesen Gesprächen sehr um mich bemüht. Daraus ist das Gefühl entstanden, dass sich beim VfB etwas entwickeln kann“, so Zieler zu seiner Rückkehr in die Bundesliga.

Langeraks Schwächen sind Zielers Stärken

Offiziell wird die sportliche Leitung der Schwaben zu einem Kampf um den Platz im Tor aufrufen. Doch die Verpflichtung des Weltmeisters ist ein klares Signal an Aufstiegskeeper Langerak. „Uns ist bewusst, wie wichtig eine stabile Defensive in der kommenden Saison sein wird“, sagt Jan Schindelmeiser. Bedeutet das im Umkehrschluss, dass Mitch Langerak diese Aufgabe nicht zugetraut wird?

Der Australier hat seine Stärken auf der Linie und im Eins-gegen-Eins. Probleme bereiten Langerak die Strafraumbeherrschung und vor allen Dingen die Spielöffnung. Gerade hier hat Konkurrent Zieler seine Stärken. Der 28-Jährige ist beidfüßig stark und verkörpert den Spielstil eines modernen Torhüters, weshalb er auch im Sommer 2014 als Nummer drei (hinter Neuer und Weidenfeller) mit zur WM nach Brasilien durfte.

Bereits am Mittwochvormittag flog Zieler im Trainingslager des VfB über die grüne Wiese. Am Abend wird er im Testspiel gegen Dynamo Dresden (18 Uhr) erstmals im Trikot mit dem roten Brustring auflaufen. "Ron hat mit Leicester voll trainiert, ist in den Abläufen und einsatzbereit. Ich habe keine Bedenken, ihn auch gleich einzusetzen", erklärte VfB-Trainer Hannes Wolf gegenüber den Stuttgarter Nachrichten. Rund sechs Wochen vor dem 1. Bundesliga-Spieltag gegen Hertha BSC Berlin (19. August/15:30 Uhr) ist der Kampf um den Platz im VfB-Tor eröffnet.

Die beiden Konkurrenten im direkten Vergleich: