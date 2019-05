VfB Stuttgart Kapitän Gentner wird den Verein wohl verlassen

Stuttgart.

Direkt nach dem Debakel in der Alten Försteri ließ VfB-Kapitän Christian Gentner seine persönliche Zukunft in Stuttgart offen. „Es ist aus der Emotion heraus der völlig falsche Zeitpunkt, irgendwelche Dinge rauszuhauen“, sagte Gentner nach dem 0:0 im Relegations-Rückspiel beim 1. FC Union Berlin am Montagabend. Der Vertrag des 33-Jährigen läuft Ende Juni aus.