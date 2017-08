VfB Stuttgart Karawane Cannstatt vor dem ersten Heimspiel

„Ein Symbol unserer Vorfreude“

„Die Karawane ist ein Symbol unserer Vorfreude auf das Spiel, ein Versprechen, die Mannschaft in der kommenden Saison lautstark zu unterstützen“, so die Initiatoren des Fanmarsches. Doch die Karawane soll nicht nur der Mannschaft von Hannes Wolf Unterstützung zusichern, sondern steht auch unter dem DFB/DFL-kritischen Motto: „Den Fans gehört das Spiel!“. Die Fans kritisieren die Zerstückelung der Spieltage und die Kommerzialisierung des Fußballs. „Man hat den Eindruck, dass die Professionalisierung zum Selbstzweck verkommen ist und das Event immer größer und verrückter werden muss, um noch den letzten Cent aus dem Produkt Profifußball pressen zu können“, so das Commando Cannstatt in einer auf ihrer Homepage veröffentlichten Erklärung.

„Wir wollen uns Fans selber in den Mittelpunkt rücken, denn nur den Fans gehört das Spiel!“

Die Furcht vor der „Zerstörung“ ihres geliebten Sports durch „unersättliche Geldgier, Korruption, Größenwahn und eine komplette Entkopplung von der Basis“ greift immer weiter um sich. Gegenüber all diesen Entwicklungen wollen die VfB-Fans am Samstag mit der Karawane ein Zeichen setzen - „Wir wollen uns Fans selber in den Mittelpunkt rücken, denn nur den Fans gehört das Spiel!“ Alle Fans sollen am Samstag gegen Mainz in Weiß in die Arena kommen und so für einen stimmungsvollen Rahmen sorgen. Los geht der Fanmarsch am Samstag um 13:30 Uhr am Bahnhof Bad Cannstatt.