VfB Stuttgart Keine Konstanz - und Tim Walter gerät unter Druck

"Jetzt kriegen wir auf einmal Standard-Gegentore. Das ärgert mich einfach, das macht mich sauer. Das kotzt mich total an", sagte Walter. Über dessen Arbeit und sein trotz einer bisher unbefriedigenden Saison oft offensives Auftreten diskutieren die Verantwortlichen in der Öffentlichkeit nicht. Intern soll es aber schon gekracht haben. So berichtete der kicker in seiner Montagsausgabe von "atmosphärischen Störungen" zwischen den Verantwortlichen und nannte mit Jan Siewert (37/zuletzt Trainer bei Huddersfield Town), der beim Derbysieg gegen den KSC auf der Tribüne gesichtet wurde, einen potenziellen Trainerkandidaten. "Die Luft wird dünn für Tim Walter" titelte die Stuttgarter Zeitung am Dienstag. Fakt ist: Der Stuttgarter Trainer gerät unter Druck. Im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg am Montag (20.30 Uhr/ZVW-Liveticker) sollte zwingend ein Sieg folgen. Ansonsten droht ein ungemütlicher Winter.

Badstuber fordert maximale Punktausbeute bis zum Jahresende

Innenverteidiger Holger Badstuber meldete sich derweil am Dienstagnachmittag via Twitter zu Wort und forderte aus den verbleibenden drei Partien bis zur Winterpause neun Punkte. "Die Zeit der Erklärungen muss vorbei sein. Jetzt muss in den nächsten drei Spielen die Zeit der maximalen Punkte kommen", so der ehemalige Nationalspieler.