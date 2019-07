VfB Stuttgart Kempf und Insua zurück auf dem Trainingsplatz

Insua, weil er aufgrund eines Krankheitsfalls in der Familie in Argentinien weilte und Kempf, weil er sich mit Kniebeschwerden plagte. Bei der öffentlichen Einheit nicht auf dem Feld standen hingegen Phillip Klement und David Kopacz (beide muskuläre Probleme). Seinen ersten Arbeitstag auf dem Cannstatter Wasen hatte derweil der neue Torwarttrainer Uwe Gospodarek . Der ehemalige Bundesligakeeper (u.a. Bayern, Hannover und Gladbach) wechselt nach sieben Jahren aus der Nachwuchsabteilung des FC Bayern München nach Stuttgart und bekommt einen Dreijahresvertrag bis 2022. "Mit Uwe gewinnen wir einen Torwarttrainer, der als ehemaliger Spieler und langjähriger Ausbilder von Nachwuchstorhütern einen großen Erfahrungsschatz für diese Position einbringt", so Sportvorstand Thomas Hitzlsperger. Am Freitag steht bei der TSG Backnang (19 Uhr) das nächste Vorbereitungsspiel auf dem Plan und tags drauf folgt in Uzwil gegen den FC Zürich (15.30 Uhr) direkt der nächste Test. Anschließend schlägt der VfB-Tross seine Zelte in St. Gallen auf. In der Schweizer Bodenseeregion steigt das zweite Vorbereitungslager der Schwaben, das am Samstag, den 13. Juli, mit einem Freundschaftsspiel gegen den FC Basel endet.

