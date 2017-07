VfB Stuttgart Knieverletzung bei Benjamin Pavard

Stuttgart.

Abwehrspieler Benjamin Pavard (21) hat sich am Mittwoch im Training am Knie verletzt. Das gab der Franzose via Instagram bekannt. „Leider am Knie verletzt, aber ich leiste harte Arbeit um schnell wieder aufs Feld zurückzukehren“, erklärte Pavard auf seinem Social Media Account. Beim Teamtraining am Donnerstag trainierte der Verteidiger individuell. Für das Testspiel gegen die Stuttgarter Kickers am kommenden Sonntag (17 Uhr/Gazi-Stadion auf der Waldau) fällt Pavard definitiv aus. Ins Trainingslager nach Grassau (10. bis 15. Juli) wird der 21-Jährige aber dennoch mitreisen.