VfB Stuttgart Kommt Rainer Widmayer bereits im Winter?

Stuttgart/Berlin.

Vor dem Gastspiel der Berliner Hertha beim VfB Stuttgart am kommenden Samstag (15.30 Uhr / ZVW-Liveticker) gibt es neue Unruhe um den Berliner Co-Trainer Rainer Widmayer. Wie die Bild-Zeitung und die Stuttgarter Nachrichten berichten, sollen sich die Schwaben um den 51-Jährigen bemühen. Demnach wollen die Stuttgarter Widmayer in der Winterpause als weiteren Assistenten ins Team von Cheftrainer Markus Weinzierl holen. Bereits im Oktober hatte der VfB versucht, den gebürtigen Sindelfinger nach Stuttgart zu lotsen . Hertha-Manager Michael Preetz hatte dem Abwerbeversuch aber einen Riegel vorgeschoben. "Das Thema ist durch", erklärte Widmayer daraufhin gegenüber dem kicker, "Ich verstehe die Position von Hertha BSC voll und ganz. Ich habe einen Vertrag bis zum Sommer, den werde ich erfüllen. Was nach der Saison kommt, muss man sehen."