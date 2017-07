VfB Stuttgart Langerak, Zieler und Grahl heben ab

Nach einer Aktivierungseinheit im warmen Zelt ging es raus zum Aufwärmen auf die Trainingsanlagen des SSV Neustift. Athletikcoach Matthias Schiffers übernahm das Aufwärmen und dann ging es an die Torabschlüsse. „Ich will Tore sehen“, forderte Hannes Wolf energisch von seinen Kickern.

Explosiv, energisch und beweglich – zur Zufriedenheit von Torwarttrainer Marco Langner präsentierte sich Neuzugang Ron-Robert Zieler in sehr guter Verfassung. Aber auch Mitch Langerak und Jens Grahl entschärften einige stramme Schüsse sehenswert.

Testspiel gegen Kasimpasa im ZVW-Liveticker

Nach einer starken Stunde beendete Hannes Wolf die Einheit. Nach dem gemeinsamen Mittagessen bricht die Mannschaft gegen 13:30 Uhr auf nach Kufstein. Dort wartet das erste von drei Testspielen im Trainingslager. Um 18 Uhr (ZVW-Liveticker) geht es in der Kufstein Arena gegen den türkischen Erstligisten Kasımpaşa Istanbul.

Nicht an der 10-Uhr-Einheit teilnehmen konnte - wie schon am Vortag - Mittelfeldspieler Julian Green. Der US-Amerikaner trainierte individuell aufgrund einer Kniereizung. Auch Daniel Ginczek und Ailton Ferreira Silva absolvierten nach dem Aufwärmen nur ein leichtes Lauftraining.

Asano und Pavard trainierten abseits

Takuma Asano und Benjamin Pavard durften ebenfalls nicht am Torschusstraining teilnehmen. Die beiden trainierten abseits der großen Gruppe mit dem neuen Individualcoach Andreas Schuhmacher.

Neuzugang Chadrac Akolo brach die Einheit nach dem Aufwärmen wie geplant ab und verlies mit Physiotherapeut Gerhard Wörn und Dolmetscher Valentin Brix den Trainingsplatz. Im Training am Dienstagabend hatte der 22-Jährige einen Schlag auf die rechte Wade abbekommen. Alles halb so wild, aber Trainer Hannes Wolf will kein Risiko eingehen.

Individuelle Trainingssteuerung

Der Cheftrainer legt großen Wert auf die individuelle Trainingssteuerung. Mit Hilfe der Analysten wird jede Trainingseinheit auf Video aufgezeichnet und im Anschluss akribisch ausgewertet.

Auch müssen alle VfB-Profis jeden Morgen ihr persönliches Befinden angeben und sich in eine Liste eintragen, die vom Trainerteam ausgewertet wird. Zusätzlich wird durch eine tägliche Blutabnahme der körperliche Zustand eines jeden einzelnen Profis überprüft.

