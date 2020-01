Der VfB Stuttgart und der FC Liverpool haben sich auf eine erneute Leihe von Abwehrspieler Nathaniel Phillips geeinigt. Ende Dezember hatten der VfB und Liverpool das im August begonnene Leihgeschäft wegen der angespannten Personalsituation beim amtierenden Champions League-Sieger vorzeitig beendet . Jetzt kehrt der 22-Jährige wieder nach Stuttgart zurück. Bis zum Saisonende wird er für die Schwaben auflaufen. "Wir sind sehr froh, dass Nathaniel nach seiner zwischenzeitlichen Rückkehr nach Liverpool ab sofort wieder ein Teil unserer Mannschaft ist", erklärte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat. "Der Austausch mit den Verantwortlichen des FC Liverpool war und ist sehr konstruktiv und vertrauensvoll. So war es möglich, eine Lösung zu finden, von der am Ende alle Seiten profitiert haben." Phillips, der in der FA-Cup-Partie am 5. Januar beim 1:0-Sieg gegen den FC Everton sein Debüt für das Profiteam der Reds gab, reist am Montag ins Stuttgarter Trainingslager nach Marbella und könnte schon im Testspiel gegen den FC Basel am Nachmittag (16 Uhr) auf dem Platz stehen.