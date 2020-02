VfB Stuttgart Licht und Schatten beim Sieg über den VfL Bochum

Struktur und Ordnung sind der Schlüssel zum Erfolg

Bei all den immer noch vorhandenen Mängeln im Stuttgarter Spiel steht unter dem Strich ein gelungener Start ins Pflichtspieljahr 2020. Trainer Matarazzo hat augenscheinlich ein funktionierendes taktisches Konzept für die Mannschaft gefunden. Das Zauberworte sind dabei Struktur und Ordnung: Die Abläufe in der Defensive und im Angriffspiel sind klar definiert, im Umschaltspiel wird konsequent gepresst und gerade die neuformierte Hintermannschaft um den starken Atakan Karazor strahlt Ruhe und Sicherheit aus. Mittelfeldspieler Daniel Didavi sieht das Team auf dem richtigen Weg: „Wenn wir weiterhin unsere Heimspiele gewinnen und auswärts punkten, führt am Ende kein Weg an uns vorbei.“