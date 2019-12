VfB Stuttgart Mario Gomez darf endlich wieder jubeln

Stuttgart.

Der VfB Stuttgart hat am Montagabend im letzten Heimspiel des Jahres gegen den 1. FC Nürnberg einen wichtigen Sieg eingefahren. Dank einer deutlichen Leistungssteigerung in den zweiten 45 Minuten drehten die Schwaben zum Abschluss des 16. Spieltages einen 0:1-Pausenrückstand in einen verdienten 3:1-Erfolg. Die Walter-Elf klettert somit zurück auf den dritten Tabellenplatz. Silas Wamangituka (58.), Mario Gomez (59.) und Philipp Förster (72) trafen vor 48.971 Zuschauern für die Stuttgarter. Michael Frey hatte die abstiegsbedrohten Franken zunächst in Führung geschossen (10.).