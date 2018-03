Stuttgart.

Joachim Löw gab am Freitag seinen Kader für die anstehenden Testspiele gegen Spanien in Düssledorf (23. März) und Brasilien in Berlin (27. März) bekannt. Unter den 26 nominierten Spielern befindet sich auch Stuttgarts Stümer Mario Gomez, der mit guten Leistungen in den letzten Wochen auf sich aufmerksam gemacht hat. Sandro Wagner wurde vom Bundestrainer ebenfalls nominiert, mit dem sich Mario Gomez wohl um einen Platz im endgültigen WM-Kader duellieren wird.