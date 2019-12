VfB Stuttgart Mario Gomez übt massive Kritik am Videobeweis

"Das System wie es ist, ist einfach scheiße"

Gomez hatte in Sandhausen drei Tore erzielt, wegen knapper Abseitsstellungen zählte keines davon . "Das System wie es ist, ist einfach scheiße", schimpfte Gomez. Jedes Mal habe ihm der Schiedsrichter auf dem Platz gesagt, es seien nur wenige Zentimeter seines Körpers im Abseits gewesen.

Er stellte infrage, ob so knappe Entscheidungen mit den vorhandenen Kameras und insbesondere in kleinen Stadien wie dem in Sandhausen wirklich zweifelsfrei getroffen werden könnten. Der Schiedsrichter auf dem Platz könne nichts dafür, meinte Gomez. Er sei aber froh, dass der größte Teil seiner Karriere vorbei sei "und ich nicht mehr zehn Jahre damit spielen muss".

Walter: „Wenn es Abseits ist, dann ist es Abseits“

Sportdirektor Sven Mislintat äußerte nach der Partie in der Mixed Zone Verständnis für die Entscheidung der Unparteiischen: „Wenn wir immer die zwei, drei Zentimeter im Abseits standen - was es wohl war -, dann sind die Schiedsrichter auf dem Platz eigentlich am schlechtesten dran, weil sie müssen die Dinger, die so knapp sind, wieder zurücknehmen. Drei Zentimeter ist auch Abseits.“ Trainer Tim Walter wollte sich auf der Pressekonferenz nicht weiter zu den Szenen äußern: „Es ist müßig darüber zu diskutieren: Wenn es Abseits ist, dann ist es Abseits.“