VfB Stuttgart Mario Gomez will Torflaute in Leverkusen beenden

Keine Experimente

Daher kündigte Trainer Tayfun Korkut an, auch am drittletzten Spieltag auf Experimente in der Aufstellung seiner Mannschaft zu verzichten.

Bis auf den verletzten Rechtsverteidiger Andreas Beck stehen ihm alle Profis zur Verfügung. Gastgeber Leverkusen hofft seinerseits auf einen Heimsieg, um seine gute Ausgangsposition im Rennen um die Champions-League-Qualifikation zu festigen.

Mario Gomez seit vier Spielen ohne Treffer

Stürmer Mario Gomez wird auch am Samstag in der Startelf stehen. Daran ändern auch die zuletzt vier Spiele ohne einen Treffer des Torjägers nichts. Denn Gomez habe zuletzt auch ohne Tore abgeliefert, sagte VfB-Trainer Tayfun Korkut am Donnerstag.

Der Deutsch-Türke glaubt daher auch nicht, dass die Torflaute ihn mit Blick auf eine Nominierung für den deutschen WM-Kader im Sommer benachteiligt: "Er hat jetzt noch drei Bundesliga-Spiele Zeit, das ein oder andere Ding zu machen."

Lieblingsgegner Leverkusen

Damit könnte Gomez in Leverkusen anfangen. Die Voraussetzungen dafür sind jedenfalls nicht die schlechtesten. Gegen keinen anderen Bundesliga-Club traf der 32-Jährige so oft wie gegen Bayer, zwölf Treffer in 15 Partien stehen auf seinem Konto.

Und trotz Korkuts Gelassenheit dürfte auch Bundestrainer Joachim Löw genau darauf achten, wie sich Gomez im Bundesliga-Endspurt vor den gegnerischen Toren präsentiert. Denn Sandro Wagner, sein wohl ärgster Konkurrent im Kampf um ein WM-Ticket, ist derzeit etwas besser drauf: Dem Stürmer des FC Bayern München gelangen in den vergangenen drei Bundesliga-Spielen drei Tore.