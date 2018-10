VfB Stuttgart Markus Weinzierl heißer Kandidat auf Korkut-Nachfolge

Bis zum Heimspiel gegen Tabellenführer Borussia Dortmund am 20. Oktober soll möglichst eine Lösung präsentiert werden . Laut dem kicker müssen mit Weinzierl nur noch letzte Details - wie zum Beispiel die Besetzung des Trainerstabs - geklärt werden. Weiter sollen sich die Stuttgarter auch mit Peter Stöger und Peter Bosz beschäftigt haben.

Der 43-jährige Niederbayer Weinzierl ist seit seinem Abschied vom FC Schalke 04 vor etwas mehr als 15 Monaten ohne Trainerjob. Die Schalker hatten sich nach einer enttäuschenden Saison und dem zehnten Platz im Juni 2017 von Weinzierl getrennt. Augsburg hatte er zuvor in die Europa League geführt.

Am Sonntag hatte sich der VfB Stuttgart nach nur fünf Punkten aus den ersten sieben Spielen von Korkut getrennt . Nach dem 1:3 in Hannover am Samstag entschieden sich die Verantwortlichen um VfB-Sportvorstand Michael Reschke und Präsident Wolfgang Dietrich gegen eine weitere Zusammenarbeit mit Korkut. Es war der erste Trainer-Abschied der laufenden Bundesliga-Saison.

"Ganz wichtig ist: Wir werden sicher nicht nur mit einem Kandidaten sprechen, da wird es keine Reihenfolge geben", hatte Reschke am Sonntag gesagt. "Es gibt unterschiedliche Facetten bei unterschiedlichen Trainern die aus unterschiedlichen Gründen bei uns schlüssig und sinnvoll sein können."