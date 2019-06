VfB Stuttgart Massimo kommt zurück - Maffeo vor dem Abschied

Gonzalez und Castro sollen bleiben

Mit Ex-Nationalspieler Gonzalo Castro und dem Argentinier Nicolas Gonzalez plant der VfB dagegen auch für die nächste Saison. "Es gibt eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass er bei uns spielt", sagte Mislintat mit Blick auf Gonzalez. Für den 21-Jährigen liege aktuell kein Angebot vor.

Bei Castro sehe er zudem "überhaupt keine Notwendigkeit, da was zu diskutieren", sagte der 46-Jährige. Zudem habe Angreifer Anastasios Donis keine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag. "Wir haben das Heft des Handelns hier komplett in der Hand", so Mislintat.