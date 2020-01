VfB Stuttgart Matarazzo geht ins Detail: Weitere Zugänge nicht ausgeschlossen

Der Sportvorstand und Vorstandsvorsitzende in Personalunion bestätigte am Dienstag bei einem Pressetermin, dass es dabei auch um die Innenverteidigung geht, in der Holger Badstuber wegen einer Adduktorenverletzung voraussichtlich bis Mitte Februar ausfällt. Auch auf der linken Abwehrseite könnte bald Handlungsbedarf bestehen, sollte nach Emiliano Insua (LA Galaxy) auch Borna Sosa den Verein verlassen. Die AS Rom soll Interesse am 22-jährigen Kroaten haben , der VfB laut der Bild-Zeitung allerdings eine hohe Schmerzgrenze (zehn bis zwölf Millionen Euro) aufgerufen haben.