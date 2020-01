VfB Stuttgart Matarazzo-Premiere geglückt: 3:0-Sieg gegen Heidenheim

Genau wie Pascal Stenzel auf der anderen Seite schaltete sich auch Kempf regelmäßig ins Offensivspiel ein - und das zahlte sich aus. Nach einer Flanke von Daniel Didavi scheiterte Kempf zunächst per Kopfball an FCH-Torhüter Kevin Müller, verwertete dann aber den Abpraller zur verdienten Führung. Der Druck des VfB war schon davor immer größer geworden, Hamadi Al Ghaddioui (25.) und Orel Mangala (30.) vergaben aber jeweils knapp. Gonzalez machte es später per Kopf besser, als er eine schöne Flanke von Borna Sosa zum 2:0 nutzte.

Für den VfB geht es am Samstag mit einem Auswärtsspiel beim FC St. Pauli weiter. Anpfiff im Stadion am Millerntor ist um 13 Uhr (ZVW-Liveticker). Der 1. FC Heidenheim empfängt am Sonntagmittag um 13.30 Uhr die SG Dynamo Dresden in der heimischen Voith-Arena.

VfB Stuttgart - 1. FC Heidenheim 3:0 (1:0)

Stuttgart: Kobel - Kempf, Karazor, Philipps, Stenzel - Endo, Mangala - Gonzalez (84. Gomez), Didavi (72. Sosa), Förster (87. Massimo) - Al Ghaddioui

Heidenheim: Müller - Busch, Mainka, Hüsing, Theuerkauf - Dorsch - Schnatterer (70. Föhrenbach), Mohr (70. Schimmer), Kerschbaumer, Leipertz - Kleindienst (78. Otto)

Tore: 1:0 Kempf (32.), 2:0 Gonzalez (75.), 3:0 Gomez (86.)

Schiedsrichter: Florian Badstübner (Windsbach)

Zuschauer: 52.585

Gelbe Karten: Karazor (54.), Endo (59.) / Kleindienst (39.)