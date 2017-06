VfB Stuttgart Maxim wechselt nach Mainz

"Nach dem Ende der abgelaufenen Saison habe ich sowohl von Rouven Schröder als auch von Sandro Schwarz in Vier-Augen-Gesprächen sehr positive Signale bekommen, die mir sofort ein gutes Gefühl gegeben haben. Für mich persönlich spielt Vertrauen und das Gefühl gebraucht zu werden eine unheimlich große Rolle“, sagte der Mittelfeldspieler bei seiner Vorstellung in Mainz.

Insgesamt bestritt er in der Bundesliga, in der 2. Bundesliga, im DFB-Pokal und in der UEFA Europa League 131 Pflichtspiele für den VfB und traf dabei 17 Mal. In der abgelaufenen Zweitligasaison kam Alexandru Maxim 25 Mal zum Einsatz und erzielte fünf Tore.