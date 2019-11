VfB Stuttgart Maxime Awoudja erneut für U-21-Nationalelf berufen

Stuttgart.

Abwehrspieler Maxime Awoudja (21) vom VfB Stuttgart wurde erneut für die deutsche U-21-Nationalelf berufen. Das teilte der Deutsche-Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch mit. Im 23-köpfigen Aufgebot für das EM-Qualifikationsspiel gegen Belgien am 17. November im bereits ausverkauften Freiburger Schwarzwald-Stadion befindet sich mit Ragnar Ache von Sparta Rotterdam auch ein Neuling, der vor seinem Länderspieldebüt steht. “Die meisten Jungs sind bereits seit September dabei und haben sich sowohl auf als auch neben dem Platz bewährt. Ragnar Ache hat bisher eine starke Saison in der Eredivisie gespielt, weshalb wir ihn gerne besser kennenlernen wollen", erklärte Nationaltrainer Stefan Kuntz. Die U21 hat ihre ersten beiden Qualifikationsspiele für die Europameisterschaft 2021 in Ungarn und Slowenien gegen Wales (5:1) und Bosnien-Herzegowina (2:0) gewonnen und führt die Gruppe neun an. Belgien steht mit vier Punkten aus drei Spielen auf Tabellenplatz drei.