VfB Stuttgart Michael Reschke wehrt sich gegen Trainerwechsel-Kritik

"Wenn es eine Phase gibt, in der es nicht so läuft, muss man den Trainer unterstützen. Ich verstehe nicht, was Stuttgart nun macht", sagte Stevens, der die Stuttgarter 2014 und 2015 jeweils vor dem Abstieg rettete. "Ich dachte, sie haben mit Wolf und Reschke nun Ruhe im Verein. Das ist nicht der VfB, den ich nach der Rückkehr in die erste Liga erwartet hatte."