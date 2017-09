VfB Stuttgart Mit Akolo gegen die Auswärtsschwäche

Daniel Ginczek in die Startelf?

„Sein Ausfall hat uns wehgetan. Wir sind wir froh, dass er jetzt wieder da ist“, sagte Hannes Wolf am Donnerstag auf der Pressekonferenz. Der 22-Jährige ist direkt ein Kandidat für die erste Elf. Gleiches gilt auch für Stürmer Daniel Ginczek, der nach seinem Joker-Einsatz gegen Augsburg wieder bei einhundert Prozent ist.

Die Schwaben möchten am Samstag gegen Frankfurt ihre Auswärtsschwäche abstellen. In der Fremde holte der VfB in dieser Saison noch keinen Zähler. Die Frankfurter Eintracht ist hingegen in der heimischen Arena noch ohne Punktgewinn.

Terodde hofft auf das Ende der Torflaute

Enge und unglückliche Spiele habe Eintracht Frankfurt bisher gehabt, so Wolf. Frankfurt sei eine gute, aggressive und abgezockte Mannschaft mit einem guten Umschaltspiel. Vor allem vor Neuzugang Kevin-Prince Boateng muss der VfB auf der Hut sein. Der Deutsch-Ghanaer hat bei den Hessen direkt eingeschlagen und auch schon ein Tor erzielt.

Gegen Frankfurt hofft Stürmer Simon Terodde auf das Ende seiner Torflaute. Der Torschützenkönig der vergangenen beiden Zweitliga-Spielzeiten war in der Bundesliga noch kein einziges Mal erfolgreich.

Torreiche Duelle in der Vergangenheit

Beim VfB macht sich deshalb trotzdem niemand verrückt. „Simon hat letztes Jahr auch schon eine Phase gehabt in der er ein paar Mal nicht getroffen hat. Da hat er sich auch selbst wieder rausgezogen“, erklärte Hannes Wolf.

Die Aussichten auf ein unterhaltsames Spiel mit vielen Toren sind gut. Seit 1994 endete kein Spiel der beiden Mannschaften torlos. Außerdem hat der VfB Stuttgart in der Bundesliga gegen keinen Gegner öfter getroffen als gegen Frankfurt: In 90 Spielen trafen die Stuttgarter 171 Mal. Dasselbe gilt für Frankfurt, die gegen den VfB schon 152 Tore erzielten.

Matchfacts:

Der VfB Stuttgart wird in Frankfurt von 5.000 Fans begleitet - das Gästekontingent ist voll ausgeschöpft.

begleitet - das Gästekontingent ist voll ausgeschöpft. In den 202 Minuten, in denen Holger Badstuber in dieser Saison auf dem Platz stand, kassierte Stuttgart keinen Gegentreffer .

in dieser Saison auf dem Platz stand, kassierte Stuttgart . In den letzten vier Bundesliga-Duellen zwischen Frankfurt und Stuttgart fielen 24 Treffer .

zwischen Frankfurt und Stuttgart fielen . Frankfurt holte in dieser Spielzeit in der heimischen Arena noch keinen Punkt.

Bisherige Bilanz aus VfB-Sicht:

Gesamt: 90 Spiele, 41 Siege, 19 Unentschieden, 30 Niederlagen, 171:152 Tore

Heim: 45 Spiele, 27 Siege, 10 Unentschieden, 8 Niederlagen, 101:57 Tore

Auswärts: 45 Spiele, 14 Siege, 9 Unentschieden, 22 Niederlagen, 70:95 Tore

Schiedsrichter: